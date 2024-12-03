我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉家昌（左）和縣議員黃雯如（右）交情匪淺。（圖／劉家昌 臉書）

▲劉家昌曾以員山鄉民的身分替黃雯如拉抬選情。（圖／劉家昌 臉書）

▲劉家昌檔案。（圖／NOWnews社群中心製作）

劉家昌今（3）日傳出在昨（2）日病逝，享壽81歲，死訊稍早被家人證實，已經傳遍千里之外，據悉劉家昌在3年前將戶籍遷至宜蘭員山，不僅曾公開力挺過鄉長張宜樺，還曾支持過當時要補選議員的鄉長妻子黃雯如，對此黃雯如心急如焚，趕往劉家昌住處探視，不過卻大門深鎖、無人回應。據悉，劉家昌今年4月曾以「員山鄉民劉家昌」署名，替張宜樺的老婆黃雯如拉縣議員補選選票，更請託鄉民將黃雯如送進縣議會，大力稱讚住在員山讓他相當滿意，如今劉家昌傳出死訊，黃雯如也趕緊夥同里長黃境堂到劉家昌的住處探視，不過根據《三立新聞網》報導，劉家昌家在晚間7點多就熄燈，至今敲門也無人應答。黃雯如坦言接獲消息時有第一時間和劉家昌，不過目前尚未獲得回應，目前正積極聯絡家人中，回憶2個月的劉家昌見面，指出當時兩人還一起喝茶，提到劉家昌的健康狀況，黃雯如則表示劉家昌雖然消瘦不少，不過精神十分不錯。根據《壹蘋新聞網報導》，劉家昌在香港的友人已經證實他的死訊，據悉劉家昌年初就得知自己腦部和肺部有腫瘤，不過因沒有積極治療，朋友指出他已經在昨日離世，而今天稍早家屬終於發布328字聲明書證實劉家昌死訊，「因癌症安詳辭世。」享壽81歲家庭：曾有兩段婚姻，分別為江青、甄珍，各育有１子。其中，章立衡（劉子千）曾一度踏入演藝圈。經歷：台灣作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，有華語流行音樂教父之稱演藝圈子弟兵：劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等代表作歌曲：《獨上西樓》、《誓言》、《有真情有活力》、《嚮往》、《諾言》、《晚安曲》、《中華民國頌》，《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》等電影：《家花總比野花香》《往事只能回味》 《只要為你活一天》《一家人》《梅花》 《黃埔軍魂》 《愛的路上千萬里》《我是中國人》《梅珍》