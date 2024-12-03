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馬英九基金會近日邀請奧運桌球金牌選手馬龍來台參訪，不過訪團日前前往中山女高時，獲得校內學生歡迎索要合照，更有陸網稱馬龍猶如「唐僧進盤絲洞」。校方不滿表示，已向馬英九基金會抗議。馬英九基金會邀請奧運桌球金牌選手馬龍領銜的中國學生團來台，馬龍因具有中共黨員身分，引發關注。自11月27日來台後，許多中國媒體和中國相關社群平台大肆炒作，其中一段馬龍在參訪中山女高的歡迎影片，更被中國媒體與社群平台形容為進入「盤絲洞」，惹出爭議。「盤絲洞」源於名著《西遊記》中的一個段落，是在唐僧師徒四人西行途中，遇上了七隻蜘蛛精化作的美女的地點，豬八戒被迷惑而被抓，唐僧也被騙進盤絲洞中，一度面臨殺身之禍。中媒形容中山女高為盤絲洞，代表將女學生比喻為蜘蛛精，掀起議論。中山女高校方指出，盤絲洞的說法對於學校師生皆不公平，學校得知此事後已向馬英九基金會反映，站在校方立場，抗議是為要捍衛校譽及女性尊嚴，也希望媒體或大眾表達意見時候可以多一點理性跟尊重。