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▲劉家昌曾為多名大咖寫歌，也曾替費玉清創作〈晚安曲〉。（圖／劉家昌微博）

▲劉家昌檔案。（圖／NOWnews社群中心製作）

「流行音樂教父」劉家昌今（3）日驚傳在昨（2）日癌逝，由香港朋友證實消息，指劉家昌已經病逝，享壽81歲，原先大兒子只聲稱劉家昌人在住處，不願意多談，不過稍早家屬終於發布328字聲明書證實劉家昌死訊，「因癌症安詳辭世。」而劉家昌生前曾替費玉清譜過〈晚安曲〉，至今都是傳唱經典，如今已封麥的費玉清也罕見發聲，表述沉痛心情。費玉清稍早透過經紀人向《壹蘋新聞網》表達心情：「感謝劉老師為我創作了多首隽永的歌曲，給我帶來許多的光芒！斯人已逝，我會永遠懷念他，他所留下的弦律，也必定會留在大家的心裡！」劉家昌過去曾為多位樂壇巨星譜過經典作品，像是尤雅、劉文正、鳳飛飛、鄧麗君、甄妮、黃鶯鶯等人都唱過他的歌曲，也證明他在歌壇的地位舉足輕重。其中劉家昌在1979年曾與費玉清合作〈晚安曲〉，至今仍是大街小巷傳唱經典，甚至知名量販店全聯也選用該首歌作為打烊前的必播曲目之一。1941年3月9日家庭：曾有兩段婚姻，分別為江青、甄珍，各育有１子。其中，章立衡（劉子千）曾一度踏入演藝圈。經歷：台灣作曲家、填詞人、歌手、電影導演和演員，有華語流行音樂教父之稱演藝圈子弟兵：劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等代表作歌曲：《獨上西樓》、《誓言》、《有真情有活力》、《嚮往》、《諾言》、《晚安曲》、《中華民國頌》，《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》等電影：《家花總比野花香》《往事只能回味》 《只要為你活一天》《雲飄飄》《梅花》 《黃埔軍魂》《聖戰千秋》《梅珍》