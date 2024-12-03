我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部觀光署推動觀光產業數位轉型。（圖／交通部）

交通部觀光署為推動觀光產業數位轉型，今（3）日在台北101 大樓双融域盛大舉辦「2024觀光產業數位博覽會」，包含了「主題論壇」、「觀光產業數位媒合轉型」以及「智慧科技體驗展區」等三大主題。作為全國唯一聚焦「觀光產業轉型」的B2B展會，本次活動吸引了國內外觀光與科技領域的產官學及各界專業人士共同參與。今年共有超過40家廠商展示近70項創新解決方案，顯示對數位轉型的高度關注與參與熱情。開幕式活動以首創AI虛實整合揭開序幕，由交通部長陳世凱及觀光署長周永暉的3D數位分身帶領與會者展開台灣環島之旅，穿越13個國家風景區自然景觀及各管理處代表動物，沉浸式體驗科技與觀光的視覺盛宴，虛實整合的開幕設計，讓與會者體驗到觀光與科技跨域結合的魅力。值得一提的是開幕影片的背景音樂，是透過AI與音樂家協作的作品，融入原住民特色元素，從視覺到聽覺感受到AI時代的創新體驗。陳世凱對觀光產業數位轉型的重要性表示高度肯定，周永暉也宣示推動智慧觀光的決心。博覽會「主題論壇」內容除展現政府跨部會合作，協力推動智慧觀光的決心，邀請到國家發展委員會、數位部數位產業署、經濟部中小及新創企業署共同就推動數位轉型經驗、資源和推動成果進行交流，觀光署轄下數個風景區管理處亦分享推動智慧觀光、智慧景區之實務經驗；同時，旅行業、旅宿業、觀光遊樂業業者亦於現場向與會各界人士分享數位轉型案例。觀光署為展現推動觀光產業數位媒合轉型之成果，亦於博覽會頒發「觀光盃 Open Data 黑客松」及「玩轉科技交流站」頒獎。「觀光盃Open Data 黑客松」競賽旨在激發大專院校學生創意，結合觀光開放資料，為觀光產業數位轉型注入新動能；「玩轉科技交流站」則是聚焦旅行業、旅宿業與觀光遊樂業三大產業數位轉型痛點，再由科技業者提出解方媒合交流，經過一個月密集輔導，今日評選出三組 MVP 團隊，分別是原森旅行社及哈瑪星科技共同組隊之「永續旅遊碳足跡管理平台」，其創建的管理平台可做為旅行業者推動永續旅遊的根基；第二組則是花蓮縣旅館公會及聚典資訊組隊之「旅客即時回報系統」，透過數據視覺化分析平台提供防救災聯繫資源，優化旅客安全管理作業；第三組由佳必世實業提供具高便利性、結合智慧客服、金流服務之「人工智慧多國語言翻譯應用」，可在觀光產業廣泛落地應用，本屆成果為觀光與科技產業整合創造更多商機與創新案例。本次博覽會最為吸睛的「智慧科技體驗展區」則是針對觀光遊樂業的多元需求，吸引超過40個企業攤位，展示近70項觀光科技創新應用與尖端科技。包括AI自動販賣機、智慧調酒機、AI拍貼機與送餐機器人在內的多項智慧科技應用，有趣又創新的觀光科技體驗活動，活動現場熱鬧歡笑聲不斷。交通部觀光署表示，2024觀光產業數位博覽會除了提供智慧觀光解方，促進觀光產業數位轉型，更以「玩轉科技交流站」建立深度媒合的跨域交流平台，打造觀光產業數位轉型案例，同時透過「113年觀光盃 OpenData 黑客松」競賽，推動觀光開放資料應用，培育跨域人才，未來也將整合資通訊技術優勢，持續進行跨部門協作，提供觀光業者數位轉型所需支持，推動產業朝數位與永續方向發展，讓臺灣觀光產業在全球舞台上發光發熱。