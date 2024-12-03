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針對議員黃文益今(3)日總質詢針對高雄國際機場未來發展一事，市長陳其邁今(3)日備詢時表示，機場興建除考量腹地、起降功能，也需考量周遭服務與轉機服務，以及足夠貨源、客源等，在客觀條件與技術可行性條件下進行綜合考量，以南星計畫進行填海造陸具有可行性，也會持續與中央討論爭取，全方位發展高雄的航空為南部的核心航空站。黃文益今天在市政總質詢時指出，高雄逐漸成為台灣半導體產業新重鎮，為求產品時效性，多利用夜間起降的空運需求大幅增加，實有增設新機場之需要。陳其邁回應，若以空域選擇南部國際機場用地，真的「選擇不多」。最近市府已與海事工程專家進行相關評估，在南星計畫海域進行填海造陸，並參酌國際機場經驗，未來將以技術可行性進行綜合考量。高雄國際機場是南台灣唯一國際機場，但受限於宵禁時間、側風影響飛機起落安全、單一跑道、機場附近地形障礙、地勤作業腹地不足，以及空域或轉圜操作縱深不夠等因素，以致於嚴重影響小港國際機場每年出入境人次與貨運噸數均不如桃園國際機場。陳其邁表示，高雄擁有得天獨厚優勢，未來結合小港林園線直通高鐵站，將會是中部以南交通最便利之處，加上各地科技園區的貨運需求，高雄會成為南部地區最核心的貨運服務區，能夠提供最四通八達的海陸空貨運服務。陳其邁也指出，南星計畫是中央非常關注的議題，若要實行計畫，需重新檢視工程技術、未來客貨運需求等因素，加上要確立國際機場能夠24小時營運，前端工程、旅客貨運服務如何銜接等層面都須進行評估考量。此外對於小港機場舊航廈的活化運用，也參酌其他國際機場經驗，將舊航廈轉換成展覽中心、行政中心或商業中心皆有其可行性，也提供一個都市發展新機會。另外，黃文益除了向市長傳達市民對南部新機場的期待之外，就先前質詢時關心的弱勢兒少早療議題，他也成功為低收、中低收弱勢家庭兒童爭取療育補助費用放寬未滿18歲兒少，因療育補助涉及自治條例修法，陳其邁承諾，在自治條例通過前，2025年2月市府會先以計劃補助低收、中低收弱勢家庭兒童療育補助費用。