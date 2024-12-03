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韓國總統尹錫悅於3日宣布國家進入緊急戒嚴狀態，迅速引發國際關注，相關詞彙如「韓國戒嚴」、「戒嚴」、「韓國」等瞬間成為全球熱搜關鍵字。不僅在韓國國內掀起討論熱潮，包括美國、日本在內的多國熱搜榜首都與「韓國戒嚴」相關。CNN、BBC等多家國際媒體也在第一時間報導此事，將全球目光聚焦韓國局勢。尹錫悅在全國演講中指責反對派控制議會、癱瘓政府運作，並批評其「親北韓」立場威脅國家安全。他強調，此次戒嚴是為了維護國家秩序，遏制反國家勢力。然而，戒嚴消息一出，不僅引起韓國民眾震驚，也在網路上掀起高度討論。根據Google的熱搜數據，全球搜尋排行榜中，「韓國戒嚴」、「非常戒嚴令」、「South Korea Martial Law」、「Martial Law」等關鍵字迅速登頂，反映出全球對韓國局勢的關注程度。美國CNN、日本NHK及英國BBC等主要媒體均大篇幅報導尹錫悅的戒嚴令，分析此舉可能對國內外造成的影響。目前尹錫悅政府尚未公佈戒嚴的具體措施與範圍，外界對戒嚴細節及其可能帶來的政治、經濟影響持續關注。