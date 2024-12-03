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韓國總統尹錫悅稍早發布全國戒嚴令，引發全球關注，戒嚴司令部發布第1號公告，其中包含六大措施。戒嚴令提到，為了保護自由民主國家免受潛伏在自由大韓民國境內的反國家勢力推翻韓國制度的威脅，並保護人民的安全，自23時起在大韓民國全國宣佈如下：1. 禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動。2. 禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。3. 所有媒體和出版物均受戒嚴控制。4. 禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。5、所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。六、良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。違反上述公告者，可依據大韓民國戒嚴法第9條（戒嚴司令特別措施權）的規定，進行逮捕、拘留、無證搜查、扣押，並依第10條的規定處罰。