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韓國總統尹錫悅稍早突緊急宣布戒嚴令，並指責因為反對派行為導致政府陷入癱瘓。對此，品保協會公關主委李奇嶽表示，目前旅行團出發應不受影響，但後續局勢值得關注，也擔憂目前銷售的寒假韓國遊行程買氣遭受衝擊。根據韓聯社報導，尹錫悅表示，政府施政因反對黨行為而陷入癱瘓，稱透過戒嚴法他將重建自由民主的國家。報導提到，尹錫悅晚上發表全國電視談話，指責反對派控制議會、向北韓靠攏，直指反對派透過反國家活動癱瘓政府，為剷除親北韓勢力，維護自由憲法秩序，發布戒嚴令。李奇嶽表示，韓國發布戒嚴令，但是沒有說明戒嚴內容與範圍，包含是否有宵禁或是軍事管制，戒嚴理由是因為國內政局動亂，所以目前還看不出來對於旅行社有任何影響，包含班機是否正常起降，或者是行程被管制，旅行團出發應該是不受影響。不過李奇嶽也說，後面局勢發展值得關注，若有新的發展，讓旅行團不方便成行發生，交通部觀光署會有相關訊息發布，就依照此標準後續處理，還沒有相關發布就正常出發，但也擔心現在銷售韓國寒假相關檔期，買氣可能會被影響，還是要看韓國局勢狀況，視情況而定。