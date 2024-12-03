我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅今（3日）晚間突然宣布緊急戒嚴，軍隊稍早進入國會，國會外約有數百人在外抗議，試圖衝入國會內，國防部稍早已公布戒嚴司令人選。根據韓聯社報導，《戒嚴法》規定，戒嚴司令由總統從國防部長推薦的現役將軍級軍官中經內閣審議後任命；戒嚴宣布後，戒嚴指揮官負責戒嚴地區的所有行政和司法事務。戒嚴地區的行政機關、司法機關必須及時接受戒嚴指揮官的指揮與監督。報導提到，緊急戒嚴地區因軍事目的需要時，戒嚴指揮官可以採取​​逮捕、拘留、扣押、搜查、居住、搬遷、新聞、出版、集會、結社或團體行動等特別措施。此外，還有權依法調動或徵用公民的財產，或在行動不可避免的情況下毀壞或焚燒公民的財產。戒嚴指揮官在戒嚴執行上接受國防部長的指導和監督。但全國為戒嚴地區或需要總統直接指揮、監督時，受總統指揮監督。在戒嚴令發布後，目前韓國國會前出現衝突，國會外聚集數百人，試圖衝入國會，群眾正與警察對峙，軍隊稍早已進駐國會，國會入口立即關閉。目前僅允許部分身份已確認的人員進入。報導指出，晚上11點30分左右，國會保全人員和當地警察局工作人員被部署在首爾永登浦區國會大廈的圍欄上，目前只有國會議員、國會秘書處工作人員、國會助理以及進入國會的記者在核實身份後才能進入。