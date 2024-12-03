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▲韓國總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴令。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅3日晚間突然發布緊急戒嚴令，以保護韓國民主制度不會被所謂的「親北韓反國家勢力」侵害。儘管戒嚴令禁止的是政治集會結社、也不能有示威遊行等政治活動，但韓國娛樂圈仍高度戒備，更傳出全國各地的慶典及娛樂活動可能將面臨取消或延期，恐將造成韓國娛樂圈一大危機。根據韓媒「tenASIA」報導，尹錫悅3日晚間突然宣布緊急戒嚴令，娛樂圈全面進入高度戒備狀態。多家主要娛樂公司的藝人已陸續接到通知，被要求從次日（4日）起不要參加任何活動。通知內容指出，由於戒嚴令影響，各地的慶典和娛樂活動恐怕難以繼續舉行，因此藝人行程將全面取消。一名業界人士表示，「在戒嚴的情況下舉辦活動，可能會引發不可預測的風險。」因此各地方自治團體舉辦的活動和慶典恐怕得被取消。而私人企業舉辦的演唱會、粉絲見面會等自辦活動，業界則普遍處於高度戒備狀態。由於1980年以來再無戒嚴令的先例，娛樂業界並無過往經驗可供參考。儘管戒嚴令僅提到「禁止包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威等政治活動」，並未提及對大規模群眾集會的限制。不過報導指出，很難排除此次緊急戒嚴令引發社會混亂的可能性，若國會關閉、群眾上街抗議等都有可能引發社會混亂。而在這種情況下，政府可能會以安全為由禁止演唱會等活動，或者演唱會主辦方因憂慮事故而選擇取消或延期。這也意味著，數萬人聚集的活動在戒嚴狀況下可能受到限制或監控。一名娛樂公司代表透露，「我們正在實時關注事態發展，這是非常緊急的狀況。」