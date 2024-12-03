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韓國總統尹錫悅於3日在龍山總統辦公室發表緊急談話，宣布國家進入緊急戒嚴狀態。韓媒報導，尹錫悅稍早在全國電視談話中反對黨彈劾的手段，批評反對黨在國家預算上玩弄國家財政。以下是尹錫悅「緊急對國民特別談話」全文：尊敬的國民同胞們：身為總統，我痛心地向各位國民訴說當前的情勢。自本屆政府成立以來，國會已提出22件針對政府官員的彈劾案，在今年6月第22屆國會成立後，又針對第10位官員展開彈劾程序。這種情況全球史無前例，更是韓國建國以來從未發生過的局面。他們以威脅法官、彈劾多名檢察官等手段癱瘓司法運作，並對行政部門發動包括行政安全部長、廣播通信委員會委員長、監察院長和國防部長的彈劾企圖，使行政體系陷入停滯。此外，國家預算也遭到全面阻礙。他們刪減所有維持國家基本職能的核心預算，包括打擊毒品犯罪、維護民生治安的經費，將韓國推向毒品氾濫與治安失控的危機。民主黨甚至在明年度預算中刪減1兆韓元的災害對策預備金、384億韓元的育兒補助，以及涉及青年就業和深海氣田開發等共計4.1兆韓元的項目。更加令人憤慨的是，他們還阻止軍隊基層幹部的薪資與津貼調整，甚至連夜間值勤費的提升也被否決。這些預算上的暴行，無異於在玩弄國家財政。他們將預算視為政治鬥爭的工具，甚至濫用至這種程度，根本是在進行「預算彈劾」。國政陷入全面癱瘓，國民的嘆息與失望不斷加深。這種行為不僅踐踏自由韓國的憲政秩序，更是干擾憲法與法律建立的國家機構，顯然是在策劃內亂，屬於明確的反國家行為。他們無視國民生活，只專注於彈劾、特別檢察以及保護在野黨領袖的行動，導致國政全面停擺。目前，國會已成為犯罪集團的據點，透過立法專制癱瘓國家的司法和行政體系，並試圖推翻自由民主的體制。應該守護自由民主基礎的國會，反而成為摧毀自由民主體制的怪物。當前，韓國正處於風雨飄搖的危急狀態，隨時可能崩潰。為了守護自由韓國免受北韓共產勢力的威脅，為了剷除那些掠奪國民自由與幸福的無恥親北韓反國家勢力，並維護自由憲政秩序，我正式宣布國家進入緊急戒嚴狀態。通過戒嚴措施，我將重建並守護已陷入深淵的自由韓國。為此，我將徹底剷除那些以顛覆體制為目的的反國家勢力。這是保障國民自由與安全，確保國家可持續性，並為未來世代交付一個健全國家的必然之舉。我承諾將在最短的時間內清除反國家勢力，恢復國家的正常運作。儘管戒嚴可能給支持自由韓國憲政價值的善良國民帶來些許不便，但我將努力將這些不便降至最低。這是為了自由韓國的延續性而採取的不得已之舉，並不影響韓國在國際社會中履行責任與貢獻的既有政策。作為總統，我懇請國民的支持。我將全心全力捍衛自由韓國的未來，請相信我。謝謝大家。