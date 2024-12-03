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韓國總統尹錫悅於3日晚間宣布緊急戒嚴令，稱此舉是為「消滅親朝勢力，維護自由憲法秩序」。他痛批反對黨劫持國會進程，導致國家陷入危機，並強調這是為保護自由和民主的不得已之舉。這也韓國自1980年以來首次實施戒嚴，震驚全世界。針對尹錫悅的行動，韓國前總統文在寅稍早前公開表示不滿。他警告說，韓國的民主正處於「水深火熱之中」，並呼籲國民議會迅速採取行動，以捍衛正在崩潰的民主制度。他呼籲國民團結，支持國會恢復正常運作，拯救韓國民主。為因應戒嚴令，韓國政府高層採取緊急行動。副總理兼企劃財政部長崔相穆召集相關緊急會議，警察廳廳長也與幹部召開緊急討論。此外，韓國外交部迅速啟動應急機制，研究戒嚴可能帶來的國際影響。尹錫悅此舉不僅引發韓國內部的強烈反應，也吸引全球高度關注，對韓國民主未來的發展走向充滿不確定性。