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▲民進黨團貼文附和尹錫悅戒嚴。（圖／翻攝自Threads）

韓國總統尹錫悅今（3）日晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。就在全球都關注事態發展當下，眼尖國民黨立委羅智強發現，立法院民進黨團官方Threads帳號，竟然以「台灣立法院,藍白各種刪國防預算、違憲擴權等」言論，附和尹錫悅戒嚴，讓羅直呼「賴清德總統不需要出來說明嗎？」韓國總統尹錫悅今天突然宣布實施緊急戒嚴令，引發國際關注。沒想到就在總統賴清德出訪之際，外交部也保守表示，「持續關注相關情勢發展」。立法院民進黨團Threads帳號竟然發文表態，「南韓國會被親北韓勢，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」、「台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職...」、「不要懷疑，Team Taiwan 的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」羅智強痛批，扯爆，民進黨黨團竟然貼文附和尹錫悅戒嚴，看來民進黨非常羨慕南韓戒嚴，又或者，懊惱戒嚴哏被尹錫悅用掉？質疑「賴清德總統，你要跟進尹錫悅嗎？貼文又刪文，不需要出來說明嗎？」