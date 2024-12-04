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▲2大外送爽喝「CoCo買一送一」到明年。（圖／CoCo都可提供）

▲迷客夏推出3款「孩子的書屋」節慶限定聖誕公益杯。（圖／迷客夏提供）

天氣降溫濕冷，CoCo都可今（4）日週三好友日，推出暖心小湯圓奶茶「第二杯0元」優惠，平均一杯33元有找好划算；12月冬至提早開喝2大外送「買一送一」，好康喝到明年一次整理。迷客夏推出「孩子的書屋」節慶限定聖誕公益杯，3款可愛手繪杯身感受節日溫暖。CoCo都可將手煮迷你紅白小湯圓，融入阿薩姆奶茶中，全新口感奶茶軟糯生香，滿足咀嚼控。提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度自由選擇；數量有限，售完為止。12月冬至提早開喝CoCo都可2大外送「買一送一」優惠到明年！2024年12月4日至2025年1月7日，Uber Eats點得到小湯圓奶茶(L)、莓莓派對(L)「買一送一」優惠；Foodpanda則是即日起至2025年1月5日，開喝CoCo都可QQ奶茶(L)、日式焙茶(L)「買一送一」。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，詳見平台供應品項；商品數量有限，售完為止。迷客夏邀請第九屆綠光公益計畫支助單位之一「孩子的書屋」孩子們共同創作，推出3款以「分享歡樂、幸福與希望」為創作主題的節慶限定聖誕公益杯設計。消費滿6杯迷客夏即捐6元做公益，目前累積捐款金額超過4800萬元、支助超過32家公益團體。