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韓國政治糾紛加劇，韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布緊急戒嚴令，是自1980年以來首次。戒嚴期間韓國將禁止政治結社、集會、示威等政治活動，所有媒體和出版活動都受到戒嚴司令部的管制，目前全球都在關注韓國局勢。對此，美國白宮表示，美國總統拜登正與韓國政府保持聯繫，並密切關注事態發展。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮國家安全委員會發言人表示，在韓國總統尹錫悅週二（3日）晚間宣布戒嚴後，美國拜登政府正在與韓國政府進行接觸，「拜登政府正與韓國政府保持聯繫，同時也密切關注局勢發展。」韓國上一次發布戒嚴是1980年5月17日，之後40多年都未再發布戒嚴令。1981年韓國國會修法，戒嚴令不能只由總統的意志宣布，內閣也制定了審議程序，需經過國會多數議員批准，才可解除戒嚴。據戒嚴令相關法令，在總統宣布戒嚴令以後，必須立即通知國會。若有過半國會議員贊成解除戒嚴，總統必須立即解除戒嚴。尹錫悅自2022年展開總統任期，有別於前總統文在寅主張與平壤當局對話，尹錫悅採取更為強硬的立場。他承諾擴充韓國軍隊，甚至暗示若發現北韓對首爾發動攻擊的跡象，將會先發制人展開攻擊。