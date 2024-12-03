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▲韓國宣布戒嚴，綠營側翼喊話台灣跟進，媒體人黃揚明批評民主素質。（圖／翻攝自黃揚明臉書）

韓國總統尹錫悅今（3）日晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示這是為了剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。韓國宣布戒嚴震驚全球，綠營側翼也喊話「為了阻止反對黨癱瘓國家，宣布戒嚴！們是不是可以比照？？？」媒體人黃揚明感嘆，這就是民進黨側翼的民主素質。根據韓聯社報導，韓國宣布戒嚴，包括1.禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動。2. 禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。3. 所有媒體和出版物均受戒嚴控制。4. 禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。5、所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。6、良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。違反上述公告者，可依據大韓民國戒嚴法第9條（戒嚴司令特別措施權）的規定，進行逮捕、拘留、無證搜查、扣押，並依第10條的規定處罰。親綠粉專Mr.科學先生臉書發文表示，「快訊/南韓為了阻止反對黨癱瘓國家，宣布戒嚴！我們是不是可以比照？？？」對此，黃揚明感嘆「這就是民進黨側翼的民主素質，民進黨的成立，是為了打破戒嚴時期的威權統治，結果……」網路上也流傳疑似民進黨立院黨團在社群媒體Threads上呼應韓國戒嚴的文章，不過很快就遭到刪文。黃揚明質疑，「民進黨團真的發這樣的文嗎？？令人嘆為觀止」。