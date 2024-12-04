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南韓總統尹錫悅3日晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。跟據韓媒報導，國防部馬上召開指揮官會議，向全軍下達了非常警戒及應對態勢的指示，同時，也推遲現役軍官退伍的措施。這決定讓全球粉絲崩潰，因為包含天團BTS防彈少年團、EXO、Seventeen等都有成員還在服兵役。尹錫悅3日晚10點24分左右緊急宣布戒嚴，隨即發布戒嚴細項，全國進入戒備狀態，據悉，現役兵也緊急收到延遲退伍令。根據韓媒報導，尹錫悅宣布戒嚴後，國防部馬上召開指揮官會議，向全軍下達了非常警戒及應對態勢的指示，同時，也推遲現役軍官退伍的措施。與此同時，全球喜愛韓國明星的粉絲都在關注，正在服兵役的男偶像們，是否會連帶受影響，因為包含被稱為韓國國寶的天團BTS防彈少年團中，除了Jin、J-hope退伍之外，其餘包含Jimin、RM、V 、JungKook、SUGA都還在服役中，EXO成員KAI、世勳，以及Seventeen成員淨漢，當紅演員宋江、李到晛也都還在服役中。