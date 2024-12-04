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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令。尹錫悅表示，戒嚴令是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅。」就在全球關注韓國情勢的時刻，國民黨北市議員柳采葳、鍾沛君兩人正好抵達韓國訪友，為國人帶回現場狀況。柳采葳親錄影片指出，她今天質詢結束後就到韓國拜訪友人，沒想到遇到戒嚴。她表示，目前韓國的氣氛非常警戒，大約每60秒就有3至4輛警車經過，幾乎整條街的每輛車都是警車。不過，有趣的是，她跟友人在餐酒館用餐時，問店員會不會覺得緊張？店員一點都不緊張，彷彿是很日常的狀況。柳采葳指出，店員的反應反而是擔心她們收到的是假訊息。在場不少顧客也同樣不覺得戒嚴是真的。不過，當消息慢慢蔓延開來，大家就開始紛紛離開了，街上店家也開始關門。柳采葳說：「現在在這個街上，我目前是還沒有看到這個坦克車有在街上巡檢的一個狀況，但是接下來的一些狀況，都會持續為您再掌握！」鍾沛君也說，釜山民眾一開始的確都不太相信戒嚴是真的，不過，尹錫悅宣布戒嚴，相信對南韓民間經濟、日常生活都已經造成巨大變動。所幸稍晚韓國國會已通過解嚴。