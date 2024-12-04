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韓國總統尹錫悅3日晚間突緊急宣布戒嚴令，並指責因為反對派行為導致政府陷入癱瘓，韓元一度重貶逾2%，下探1443.3兌1美元，目前拉回至1419附近震盪，而在避險情緒推升下，國際金價則一度漲到2655美元，目前拉回至2642美元附近，日圓兌美元也一度升到148.647，目前在149.11附近震盪。根據韓聯社報導，尹錫悅表示，政府施政因反對黨行為而陷入癱瘓，稱透過戒嚴法他將重建自由民主的國家。報導提到，尹錫悅晚上發表全國電視談話，指責反對派控制議會、向北韓靠攏，直指反對派透過反國家活動癱瘓政府，為剷除親北韓勢力，維護自由憲法秩序，發布戒嚴令。在韓國宣布戒嚴後，韓元兌美元也出現急貶，從3日高點1399.34一路貶到1443.4價位，重貶逾2%，目前1419附近震盪。不過，在避險情緒推升下，被公認融資成本最低的避險貨幣日圓則趁勢再往上升，一度衝上148.647價位，目前拉回至149.1附近震盪。此外，同樣被視為避險工具的黃金，國際金價也一度出現急漲，從3日低點2634美元一度衝上2655美元，目前在2642美元附近震盪。