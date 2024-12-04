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韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布緊急戒嚴令，是自1980年以來首次，目前全球都在關注韓國局勢。日本政府官員透露對於韓國戒嚴感到驚訝，同時也將密切關注事態發展。根據共同社報導，日本政府官員接受媒體採訪時，針對「韓國緊急戒嚴令」一事表示，「對此感到非常的驚訝，我們將密切關注事態的發展。」該名政府官員續稱，「我一直在關注尹錫悅會如何克服低支持率的問題，但從未想到他會做出此事。」另有外務省消息人士稱，「目前不清楚事情發生的細節，但實施戒嚴是一件很嚴重的事情。」尹錫悅於3日晚間突然宣布緊急戒嚴令，戒嚴期間韓國將禁止政治結社、集會、示威等政治活動，所有媒體和出版活動都受到戒嚴司令部的管制。韓國上一次發布戒嚴是1980年5月17日，之後40多年都未再發布戒嚴令。據戒嚴令相關法令，在總統宣布戒嚴令以後，必須立即通知國會。若有過半國會議員贊成解除戒嚴，總統必須立即解除戒嚴。