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韓國總統尹錫悅3日晚間，無預警緊急宣布戒嚴令，引發全球關注，不過根據韓聯社稍早報導，190名出席的國會議員中，以190票贊成並通過解除戒嚴，國會議長辦公室宣布，解除戒嚴的請求獲得通過，戒嚴宣告無效，財經網美胡采蘋也在粉絲專頁上表示「剛剛戒嚴時開始看的韓劇，都還沒播完，就解嚴了」；不過，目前韓國總統尹錫悅尚未宣布解嚴。尹錫悅3日晚間突然宣布緊急戒嚴，指責反對派控制議會、同情北韓，並透過反國家活動癱瘓政府，並痛批反對黨隨意刪減國家預算和彈劾政府官員。財經網美胡采蘋在臉書粉專《Emmy追劇時間》發文「韓國解嚴了！」，但由於從緊急宣布戒嚴令到國會190票贊成並通過解除戒嚴，才短短不到2小時，讓他笑指「「剛剛戒嚴時開始看的韓劇，都還沒播完，就解嚴了」。網友也紛紛留言回應「荒謬的鬧劇」、「以為會撐兩三天，沒想到不到兩小時」、「追劇時間比不上這齣鬧劇」，但也有網友指出「還沒正式宣布啊，只有國會通過」、「繼續看下去，還沒完」、「總統 還沒宣布 解嚴，國會有通過 解嚴的 案子，但那個是 建議性質，真正權利還是在總統」。不過，根據憲法第77條第5款規定，當國會請求解除戒嚴令並經多數登記議員同意時，總統應解除戒嚴令。