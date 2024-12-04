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韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布全國緊急戒嚴，引發全球譁然，但這戒嚴令在稍早被韓國國會已190票否決通過，戒嚴三小時就被解嚴，韓國教育部和交易所等單位也發布明日最新運作情形。韓聯社報導，若宣布戒嚴，學校將可能宣布關閉，股市也可能被迫中止。不過，根據韓國戒嚴法，總統宣布戒嚴後必須立刻通知國會，若國會過半數議員贊成要求解除戒嚴，總統就必須立刻宣布解禁，就在稍早韓國國會以在野黨共同民主黨優勢席次的情況下召開緊急投票，進入國會的190名議員，以190票全票贊成通過解除戒嚴。韓國教育部則表示，「一切工作、學習安排正常進行」。如果情況有變化，將進一步提供資訊，同時強調就算戒嚴，學生都可以照常上學。韓國國土交通部也表示，公路、鐵路、航空一切正常營運，不受戒嚴影響；韓國交易所也宣布周三照常開市。