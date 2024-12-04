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韓國總統尹錫悅於3日晚間宣布國家進入緊急戒嚴狀態，聲稱此舉旨在「消滅親朝勢力，捍衛自由憲法秩序」。他批評反對黨劫持國會，導致國家陷入危機，並強調戒嚴是維護自由與民主的不得已之舉。這是韓國自1980年以來首次實施戒嚴，消息一出引發國內外高度關注。據當地媒體報導，戒嚴令施行後，違反相關規定者可在無需逮捕令的情況下被立即拘留，媒體及出版活動受到戒嚴司令部的全面管制，國會活動亦被中止。不過，韓國國內反對聲浪迅速升高，部份國會議員與議長於4日凌晨重返國會，並緊急表決通過解除戒嚴的決議案。在場的190名議員一致贊成，表明國會對戒嚴令的堅決反對態度。在野的共同民主黨黨魁李在明嚴厲譴責尹錫悅，痛批貿然宣布戒嚴令屬違憲行為，並呼籲所有黨內議員集結國會，通過正式程序推翻戒嚴令。他批評尹錫悅「已不配為總統」。執政黨國民力量黨內部也傳出不同聲音。黨魁韓東勳直指戒嚴令是「錯誤的決定」，並承諾將全力阻止該措施的實施。值得注意的是，尹錫悅本身正是國民力量黨成員。此次戒嚴令的宣布讓韓國政局進一步陷入混亂，不僅國內政黨對立加劇，也引起國際社會的廣泛關注。