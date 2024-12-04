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韓國總統尹錫悅3日晚間突宣布緊急戒嚴，震撼全球。不過，就在戒嚴談話後不到三小時，韓國國會隨即緊急投票，通過解除戒嚴令。韓媒揭露，尹錫悅宣布戒嚴令的想法，是出自韓國國防部長金龍顯。綜合韓媒報導，尹錫悅3日晚間指控反對黨是親北韓勢力，把持國會癱瘓國家，蓄意刪除國家特定預算，阻礙國家發展，故宣布實施緊急戒嚴，封鎖國民議會，撂話要剷除所有反國家勢力。尹錫悅指派陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴司令，軍隊也進駐國會，目前國會外頭仍有大批抗議民眾聚集。但在稍早，共有190名議員出席國會緊急投票，在300席國會議員之中，最大的國民力量黨擁有193席，以190票贊成解除戒嚴，韓國憲法第77條第5款規定，當國會請求解除戒嚴令並經多數登記議員同意時，總統應解除戒嚴令。韓國時報指出，這場突發性的戒嚴令，背後出自國防部長金龍顯的提議，韓國國防部下午召開指揮官會議，下令全軍進入非常警戒，營級以上指揮官緊急待命，部分韓媒指出現役軍人收到「延後退伍令」。