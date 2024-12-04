我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅3日晚間突宣布戒嚴，震撼全球，美股週二開盤，韓國相關ETF以及韓國概念股全面重挫。根據韓聯社報導，市場關注韓國戒嚴令帶來的衝擊，投資韓國主要企業的iShares MSCI韓國ETF（EWY）暴跌超過6%。大多數在美國股市上市的韓國公司的股價都在下跌。POSCO股價跌超過7%，SK跌逾2%，KT超過3%，LG跌逾2%，KB金融集團跌5%，新韓金融集團跌幅3%，韓國電力公司也下挫4%，Coupang跌幅更是超過6 %。Capital Economics分析師里德(Gareth Reeder)指出，這是一個非常突然的消息，這提醒了大家，韓國的政治體系並不像許多人想像的那麼穩定。《巴倫周刊》稱，由於宣布戒嚴令正值晚上，全球最大半導體公司之一的三星、晶片製造商 SK 海力士、LG 能源、現代汽車公司等公司的股價變動將受到關注。