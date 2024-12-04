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韓國國會稍早以190票投票通過解除由總統尹錫悅宣布的戒嚴令。但韓國官員仍透過媒體持續放話要維持戒嚴。韓國股市是否受到衝擊，根據韓媒最新報導，韓國交易所決定將決策時間改往後延，將在上午7點半決定是否開市。韓國媒體YTN援引一位不具名韓國國防官員說法，國防部將維持戒嚴令，直到總統尹錫悅宣布解嚴。根據韓聯社報導，韓國證券交易所4日宣布，計畫在上午7點30分確認國內股市是否開市。報導提到，當尹錫悅3日晚間宣布戒嚴時，交易所持續討論是否維持開市，但未能得出最後結論，決定將最終決定時間改往後延。經過連夜密切考察與韓國交易所股票市場相關的境外品種交易走勢，將在4日上午7點30分左右最後確認並告知開市情況。韓聯社指出，這是考慮到45年來首次宣布戒嚴令，對國內股市造成的衝擊而採取的措施。因尹錫悅宣布戒嚴而暴跌的股市期貨指標，在國會通過解除戒嚴法案後有所穩定，但仍疲軟。