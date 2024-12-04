我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德本周出訪太平洋3個友邦，途中過境美國夏威夷與關島，路透社報導，中國可能在這段時間展開新一輪軍演。對此，總統府發言人郭雅慧呼籲，中國無需過度反應，若以台灣總統出訪作為藉口發動軍演，對整個區域和平穩定現狀會是公然挑釁。針對中國恐軍演一事，郭雅慧說明三點，第一，台灣總統出訪安排過境行之有年、是不分黨派的慣例，中國無需對此有過度反應。郭雅慧說，第二，台灣國安單位跟國防部都有就整個台海情勢有完整掌握，國人可以放心。最後，郭雅慧提到，確保台海和印太區域和平穩定是國際社會高度共識，中國做為區域的一員，如果是要以台灣總統出訪作為藉口發動軍演，對整個區域和平穩定現狀將會是公然挑釁。郭雅慧呼籲，期待北京能夠回到以規則為基礎的國際常軌上，為區域和平穩定做出貢獻。