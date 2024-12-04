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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布緊急戒嚴令，不過韓國國會4日經過表決，要求尹錫悅解除戒嚴。尹錫悅後續透過直播表示，會信守國會表決通過解除戒嚴的決議，取消數小時前才剛下達的緊急戒嚴令。綜合韓聯社、路透社等媒體報導，尹錫悅於當地時間4日4時27分左右，在首爾龍山總統府透過直播表示，將會接受國會要求，隨即召開國務會議解除戒嚴。距離尹錫悅在3日晚間10時25分左右宣布實施戒嚴約6小時後宣布解嚴。尹錫悅在直播中表示，為堅決應對反國家勢力，曾宣布實施緊急戒嚴。但國會要求解除戒嚴，已撤出投入戒嚴事務的兵力。他在直播中也要求國會立刻停止以彈劾、立法、預算為手段使國家系統陷入癱瘓的行為。據韓國聯合參謀本部消息，截至4日上午4時22投入緊急戒嚴事務的兵力已歸隊返崗。戒嚴司令部也已解散。尹錫悅於當地時間3日晚間10時許無預警宣布緊急戒嚴，試圖壓制政治對手當中的「反對國家勢力」。隨後戒嚴司令部發佈命令禁止一切政治活動。由此，韓國於當日晚間11時起進入戒嚴狀態，但在4日凌晨1時許，國會召開全體會議表決通過關於要求解除緊急戒嚴的決議案。出動國會待命的戒嚴軍隊也隨即撤離。據韓國法律，一旦國會通過解除戒嚴的決議案，總統必須立即解除戒嚴；連尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨也呼籲他解除戒嚴。