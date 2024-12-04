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美國最新公布的勞動市場數據釋出好壞參半訊號，引發投資人關注美國聯邦準備理事會（Fed）再度降息的可能性，美股週二（3日）收盤漲跌不一，標普500指數與那斯達克指數再創新高。整體來看，儘管部分類股表現不佳，但市場對經濟基本面的樂觀預期以及利率前景的改善繼續支撐大盤。標普500指數和納斯達克指數分別上漲0.1% 和 0.4%，再創下收盤新高；道瓊工業指數自盤中低點回升，但收盤仍微跌近0.17%。類股方面，科技股表現突出，推動那斯達克指數創新高。同時，人工智慧等技術進步繼續提升市場風險偏好。金融和原物料類股表現疲軟，對道瓊工業指數的表現構成拖累。據美國勞工統計局發布的職位空缺和勞動力流動調查，10月份職位空缺增加37.2萬個，達到774萬個，高於市場預期的752萬個。數據顯示，招聘人數有所減少，而離職率從9月的1.9%升至2.1%，反映出勞動力市場的信心提升。這些數據為即將在週五發布的11月非農就業報告奠定了基礎，同時也為聯準會即將在12月17日至18日召開的政策會議提供了重要背景。市場預計，聯準會可能會在此次會議上進一步將息。韓國總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，國會190位議員全數通過解嚴，尹錫悅也表示將取消戒嚴。儘管自宣布戒嚴到解嚴僅經過了6小時，此消息仍震驚全球，導致美債殖利率短線走低，比特幣也短暫下跌，美國掛牌的韓國股票交易所買賣基金──iShares MSCI Korea ETF暴跌6.93%，收盤小跌1.59%。韓元兌美元承壓，一度跌至1美元兌1424.5韓元，創下兩年新低。股價下跌1.59%，至每股351.42美元。美國德拉瓦州法官週一 (2日) 維持先前判決，馬斯克的558億美元特斯拉薪酬按再次遭到否決，使得馬斯克在特斯拉的未來也陷入不確定。此外，特斯拉最大的股東之一廖凱原近日在社交媒體平台上回覆網友提問時表示，自己正在削減特斯拉持股，因為擔心該股即將遭拋售。他認為類似1929年的股市大崩盤即將到來。股價下跌6.1%。英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）離職後，該公司正積極尋找繼位者接任新執行長，目光投向外部候選人，其中包括前董事會成員陳立武（Lip-Bu Tan）傳是接班候選人之一。韓國政局動盪影響三星及SK海力士，三星電子週二在倫敦交易所股價收黑3.30%至每股922.50美元。而台積電及美光有望因轉單受惠，台積電週二一路走高，終場上漲2.31%至每股198.89美元。道瓊工業指數下跌76.47點或0.17%，收44705.53點。標普500指數微漲2.73點或0.05%，收6049.88點。那斯達克指數上揚76.96點或0.40%，收19480.91點。費城半導體指數滑落19.45點或0.38%，收5035.86點。