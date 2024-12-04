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▲周湯豪小巨蛋演唱會圓滿落幕，但事後舉行的慶功宴卻爆發爭議。（圖／周湯豪IG）

▲周湯豪（左）演唱會上，媽媽比莉（右）也亮麗登場。（圖／環球音樂提供）

▲有工作人員爆料，說周湯豪的媽媽比莉（左）也很難搞。（圖／周湯豪臉書）

歌手周湯豪日前在台北小巨蛋舉行演唱會，一連兩天吸引眾多粉絲到場，演唱會成功結束後，主辦單位為了慰勞工作人員也舉辦了慶功宴，現在卻傳出有工作人員到場卻被拒絕進入的消息。對此，周湯豪經紀人道歉，表示是因為現場人員眾多，餐廳位置不夠的關係，但這說法仍平息不了工作人員的怒火，周湯豪的媽媽比莉也連帶被波及，過往黑歷史被挖出。據《鏡週刊》報導，周湯豪演唱會結束後舉行慶功宴，卻因此惹怒工作人員，因為當晚收到邀請的一票人到場後，竟被周湯豪公司告知餐廳已客滿，拒絕他們全數入座，只能有一半的人入內。當下同行的一群工作人員聽到這番說詞很不好受，決定整組共進退，到別的地方吃飯。有工作人員表示，當晚結束演唱會其實已經很累了，本來只想回家休息，是因為收到周湯豪公司邀請才決定去捧場，怎料到了餐廳又進不去，才讓大家心情很差。他更直言周湯豪公司這種做法：「太不尊重專業的工作人員」，依他過去接案的經驗來看，沒發生過幕後人員吃不了慶功宴的情況。周湯豪經紀人則回應，因為演唱會工作人員眾多，加上餐廳場地有限才發生這種情況，周湯豪也只是接受主辦單位邀請出席慶功宴而已，對於被疏忽的工作人員感到十分抱歉。不過這個說法並未平息多少怒火，甚至有一批工作人員揚言，再也不和周湯豪、比莉母子檔合作。至於周湯豪的媽媽比莉為何會被拖下水？據傳比莉過去也有耍大牌的黑歷史，有美妝師稱，業界很多人本來就不敢接周湯豪母子的案子，因為他們是出了名的「難搞」，後來是因為看在唱片公司的面子上才有人願意幫忙。該名美妝師就爆料，有次比莉發案要找人去外縣市山區工作，整天卻只給3000元酬勞，這種「錢少事多離家遠」的工作，自然是沒人想要，最後還得用拜託的，才有人去上。另外，比莉也曾要求造型師把表演服裝送去她家，卻又拒絕給造型師地址，表示自己和兒子都是藝人，怎麼可以把住址外流？最後衣服還要靠中間人幫忙寄送，這種不信任其他人的作風，讓過往合作過的工作人員早就對周湯豪母子積怨頗深。