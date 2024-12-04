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韓國總統尹錫悅在3日晚間無預警宣布戒嚴後6小時，於直播中宣布解除戒嚴。韓國交易所4日宣布，國內股市將會正常開市。根據韓聯社報導，韓國交易所表示，「綜合考量海外上市的韓國相關資產價格與交易情況、匯率走勢等因素，最終決定當天證券市場與衍生商品市場正常營運。」報導指出，在尹錫悅宣布緊急戒嚴後，政府與交易所便迅速展開討論，以決定4日國內股市是否開市。據瞭解，交易所於深夜在理事長鄭恩博主持下，召開了兩次緊急市場檢查會議，討論是否開市的相關事宜。隨著國會通過解除戒嚴的議案，且尹錫悅召開國務會議決議解除戒嚴，韓國交易所最終做出正常開市的決定。戒嚴解除後，海外市場中與韓國股市相關的指標跌幅有所收斂，也成交易所決定開市的考量因素之一。美股週二（3日）因韓國緊急戒嚴消息而引發衝擊，韓國KOSPI200指數夜間期權一度大跌，但隨後收窄跌幅，最終以1.8%的跌幅收盤。同時，iShares MSCI Korea ETF暴跌6.93%，收盤小跌1.59%。此外，在夜間交易中，韓元兌美元匯率重貶逾1%，一度跌至1美元兌1424.5韓元，創下兩年新低，後續逐漸恢復穩定。截至當地時間早上7點15分，美元兌韓元匯率已回落至1414.25韓元。