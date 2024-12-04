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波士頓紅襪在上賽季無緣季後賽，其中牛棚表現不佳是主要原因之一，在今根據《ESPN》記者Jeff Passan透露，「紅襪與Aroldis Chapman達成一份為期一年1075萬美元（約合新台幣3.4億元）合約」，紅襪將是Chapman生涯效力的第7支球隊。記者Jeff Passan說：「紅襪今年休賽季再補強上開綠燈，有望將整體薪資提高，除了要追求Juan Soto外，先發投手與牛棚都是補強重點，Chapman的合約只要等待體檢通過後，就會正式生效。」現年36歲的Chapman，上賽季效力於匹茲堡海盜，總計68場出賽皆為後援登板，主投61.2局投球中送出98次三振、拿下22次中繼、14次救援成功、防禦率為3.79，生涯曾在2016年效力芝加哥小熊，與2023年效力德州遊騎兵時捧起世界大賽冠軍。Chapman生涯是在辛辛那提紅人隊發跡，隨後輾轉至紐約洋基、芝加哥小熊、堪薩斯皇家、德州遊騎兵與匹茲堡海盜，今年則是來到紅襪，生涯共累積336次救援成功，此外他曾投出105.8英哩（約170.3公里）的火球，至今仍為金氏世界紀錄保持者。值得一提，這是紅襪今年在自由市場上，自簽下 Justin Wilson 之後，第二筆有關後援投手的簽約，預計Chapman將與Liam Hendriks 和其他牛棚投手在春訓競爭終結者的位置。