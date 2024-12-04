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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，經過6小時後，在今（4）日凌晨宣布遵循國會投票結果，解除戒嚴令並撤回軍隊。對此美國白宮國安會發言人表示，對於尹錫悅解除戒嚴令並尊重國會投票結果「感到如釋重負」，並稱「民主是美韓同盟的基礎」。根據韓聯社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人在回應有關韓國解除戒嚴的詢問時表示，「我們對於尹錫悅總統尊重韓國國會的投票決議，改變方向解除令人憂心的戒嚴令感到寬慰。」發言人補充稱，「民主是美韓同盟的基礎。我們將持續密切關注事態發展。」一名白宮官員透露，「這讓美國鬆了一口氣」。報導指出，美國政府使用「令人憂心」來形容戒嚴令，並強調民主是韓美同盟的核心基礎，被解讀為對此次戒嚴令的間接否定態度。先前，美國國家安全會議發言人曾表示，美國並未事先接獲緊急戒嚴令的通知，顯示出韓美雙方並未就戒嚴令進行事前協調。韓國爆發戒嚴危機的同時，美國總統拜登正在訪問非洲國家安哥拉，白宮、美國國務院與美國國防部紛紛發表聲明，表達關切並強調美韓之間保持溝通，密切掌握局勢。負責亞太事務的美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）表示，「我們對韓國近期的事態發展持重大關切，並密切關注局勢。」並進一步強調，「我們與韓國的聯盟堅如磐石，我們會在這個不確定的時刻堅定支持南韓。我也想強調，我們高度期盼任何政治爭端都能按照法治和平解決」。康貝爾的發言是在韓國國會通過戒嚴解除要求案後發表。隨後，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）舉行記者會時，除了重申康貝爾的發言外，也提到未事先獲得南韓政府的通知。美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）同日在記者會上被問及緊急戒嚴令是否影響駐韓美軍的部署時表示，「據我所知，目前沒有任何變化，駐韓美軍並未受到影響。」不過當被問及是否支持尹總統的戒嚴令時，萊德未正面回答，僅強調將持續監控局勢。報導指出，拜登政府對此次事件的基調顯示，他們擔憂盟友韓國可能陷入混亂，並期待局勢能迅速且和平地解決。鑑於烏克蘭戰爭與中東局勢緊張的國際背景，美國擔心韓國的政局不穩可能成為北韓採取冒險行動的誘因，也可能對韓美同盟及韓美日三方安全合作構成不利影響，因此希望事件能儘早平息。