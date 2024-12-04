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▲韓國第一夫人金建希過去收受迪奧包因而引發爭議。她外型有如韓星般美麗，看不出她真實年齡已經52歲了。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布全國戒嚴，軍隊更直接進駐國會，直至今（4）日凌晨，在190名議員投票後，尹錫悅也遵守國會決議解除戒嚴。搞出如此大陣仗的短命戒嚴為哪樁？前立委蔡正元推測，韓國戒嚴可能是尹錫悅為了「保老婆過關」，但此舉無疑是讓南韓、三星走向滅亡，最後他還恭喜台積電「尹錫悅幫忙剷除了一位對手」。蔡正元在臉書評論韓國戒嚴，重話批評：「尹錫悅活得不耐煩了！」點名「南韓宣布戒嚴的總統有好幾位，每一位的下場都很淒涼」。他進一步分析，「尹錫悅的起火點，就是他那位整容過頭的老婆，收受賄賂引發眾怒，產生一連串的政爭。」一如拜登下台前特赦兒子般，蔡正元認為，尹錫悅也想仿效拜登，保老婆過關，但最後卻越搞越慘。「恭喜南韓和三星，你們終於有了滅亡的機會，也恭喜台積電，尹錫悅幫忙剷除了一位對手」。韓國總統尹錫悅的老婆金建希外型有如韓星般美麗，看不出她真實年齡已經52歲了。據韓聯社報導，金建希和其家屬涉嫌在2009年至2012年間參與操縱BMW韓國經銷商德意志汽車（Deutsch Motors）股價，2022年收受名牌包也涉嫌違反反貪法，今年7月因涉嫌收賄跟炒股，遭檢方傳喚調查。