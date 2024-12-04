我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅在3日晚間無預警宣布戒嚴後6小時，4日凌晨於直播中宣布解除戒嚴。不過在解除緊急戒嚴之後，尹錫悅延後了原訂在4日上午進行的首個公開行程。根據韓聯社報導，尹錫悅原訂在4日上午10點於首爾龍山總統府主持毒品應對情況檢討會，這將會是解除戒嚴後，他的首個公開行程。總統府相關人士4日上午與記者會面時表示，「原計劃於總統府舉行的毒品應對情況檢討會已經延期。」此外，尹錫悅4日下午原本就沒有公開行程，等同於他4日完全沒有公開行程。報導指出，由於緊急戒嚴事件影響，預計尹錫悅未來行程將面臨不少干擾與變動。尹錫悅於當地時間3日晚間10時許無預警宣布緊急戒嚴，試圖壓制政治對手當中的「反對國家勢力」。韓國於當日晚間11時起進入戒嚴狀態，但在4日凌晨1時許，國會召開全體會議表決通過關於要求解除緊急戒嚴的決議案。尹錫悅也在4日凌晨時，宣布解除戒嚴。