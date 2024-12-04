世界棒球12強賽中華隊奪冠後，「台灣隊長」陳傑憲成全台焦點，近日他上鄭弘儀主持的節目《話時代人物》談到父子關係，他說自己小時候和爸爸並不親，甚至因為爸爸是學校棒球教練的關係，曾經9年時間只願喊對方「陳老師」，直到18歲後才又改口叫爸爸。陳傑憲也說爸爸過世後，他跟老婆綺綺講過，與其說爸爸沒看到他拿冠軍很可惜，他更遺憾的是爸爸沒看到他兩個兒子出生。

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▲（圖／三立提供）
▲陳傑憲（中）和老婆綺綺（右）一同上鄭弘儀（左）主持的節目《話時代人物》。（圖／三立提供）
陳傑憲曾埋怨爸爸　9年來只叫他「陳老師」

陳傑憲在節目上談到已故的爸爸，出身在棒球世家的他，其實也曾經對爸爸有不少怨言。陳傑憲說自己唸國小時，爸爸也在同所學校當教練，為了不被別的家長說他偏心，所以爸爸並不會特別關照陳傑憲，反倒是和陳傑憲沒什麼互動，讓陳傑憲覺得爸爸很陌生，小學3年級開始只叫爸爸「陳老師」，加上住校關係，跟爸爸更是不親。

後來陳傑憲又到日本唸高中，他說自己一開始並非自願，是爸爸說有人情壓力，才讓他跟哥哥一樣到日本唸書。陳傑憲表示一開始他很不能理解，但看到爸爸送機時默默拭淚的模樣，他才有點釋懷。不過到了日本人生地不熟，陳傑憲的哥哥也已經畢業了，剩他在那邊打球又有語言問題要克服，一度覺得自己被教練針對想回台灣。

▲中華隊隊長陳傑憲在金牌戰從日本先發投手戶鄉翔征擊出關鍵三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲陳傑憲曾在日本唸高中，但沒被日本球隊選上，畢業後就返台打球。（圖／記者葉政勳攝）
陳傑憲說他當時打給爸爸求救，爸爸卻敷衍回覆叫他自己看著辦，讓小小年紀的他備受打擊，後來就不曾主動打電話給爸爸了；直到高中畢業回台，兩人的父子關係才有所改善，陳傑憲才重新從「陳老師」改口叫爸爸。之後陳傑憲在中職打出名號，他說爸爸其實也很替他感到驕傲，只是不太會說話。

爸爸無緣看到他奪冠　陳傑憲悲吐最大遺憾

陳傑憲也分享，爸爸以前會叫他準備很多簽名球放在車廂，只要有人認出他是陳傑憲的爸爸，爸爸就會把簽名球分享出去，替兒子「做公關」。後來陳傑憲和爸爸的關係越來越好，但爸爸卻在2021年癌症病逝，這一度讓他陷入低潮。陳傑憲難過的說，比起爸爸沒看到他拿世界冠軍，更遺憾的是他兩個兒子出生的時候，「阿公不在了」。陳傑憲話說到一半忍不住掉淚，老婆綺綺也跟著他一起哭。

影片曝光後，粉絲看了也紛紛留言，「父母有這樣的孩子是在天上也會笑，而且他們有夫妻臉耶」、「眼淚不自覺流下」、「傑憲不要灰心，知道你年少時父母不在的遺憾，但你沒有喪志反而更努力，祝福你未來能有幸福美滿家庭，一定要幸福」、「父母在天上一定以你為榮，更要珍惜週遭的人」、「不平凡的人生造就不平凡的人」。

▲陳傑憲爸爸陳建彰。（圖／陳傑憲IG）
▲陳傑憲（右）的爸爸陳建彰（左）是棒球教練，在3年前過世。（圖／陳傑憲IG）


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