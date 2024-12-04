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▲陳傑憲（中）和老婆綺綺（右）一同上鄭弘儀（左）主持的節目《話時代人物》。（圖／三立提供）

▲陳傑憲曾在日本唸高中，但沒被日本球隊選上，畢業後就返台打球。（圖／記者葉政勳攝）

▲陳傑憲（右）的爸爸陳建彰（左）是棒球教練，在3年前過世。（圖／陳傑憲IG）

世界棒球12強賽中華隊奪冠後，「台灣隊長」陳傑憲成全台焦點，近日他上鄭弘儀主持的節目《話時代人物》談到父子關係，他說自己小時候和爸爸並不親，甚至因為爸爸是學校棒球教練的關係，曾經9年時間只願喊對方「陳老師」，直到18歲後才又改口叫爸爸。陳傑憲也說爸爸過世後，他跟老婆綺綺講過，與其說爸爸沒看到他拿冠軍很可惜，他更遺憾的是爸爸沒看到他兩個兒子出生。陳傑憲在節目上談到已故的爸爸，出身在棒球世家的他，其實也曾經對爸爸有不少怨言。陳傑憲說自己唸國小時，爸爸也在同所學校當教練，為了不被別的家長說他偏心，所以爸爸並不會特別關照陳傑憲，反倒是和陳傑憲沒什麼互動，讓陳傑憲覺得爸爸很陌生，小學3年級開始只叫爸爸「陳老師」，加上住校關係，跟爸爸更是不親。後來陳傑憲又到日本唸高中，他說自己一開始並非自願，是爸爸說有人情壓力，才讓他跟哥哥一樣到日本唸書。陳傑憲表示一開始他很不能理解，但看到爸爸送機時默默拭淚的模樣，他才有點釋懷。不過到了日本人生地不熟，陳傑憲的哥哥也已經畢業了，剩他在那邊打球又有語言問題要克服，一度覺得自己被教練針對想回台灣。陳傑憲說他當時打給爸爸求救，爸爸卻敷衍回覆叫他自己看著辦，讓小小年紀的他備受打擊，後來就不曾主動打電話給爸爸了；直到高中畢業回台，兩人的父子關係才有所改善，陳傑憲才重新從「陳老師」改口叫爸爸。之後陳傑憲在中職打出名號，他說爸爸其實也很替他感到驕傲，只是不太會說話。陳傑憲也分享，爸爸以前會叫他準備很多簽名球放在車廂，只要有人認出他是陳傑憲的爸爸，爸爸就會把簽名球分享出去，替兒子「做公關」。後來陳傑憲和爸爸的關係越來越好，但爸爸卻在2021年癌症病逝，這一度讓他陷入低潮。陳傑憲難過的說，比起爸爸沒看到他拿世界冠軍，更遺憾的是他兩個兒子出生的時候，「阿公不在了」。陳傑憲話說到一半忍不住掉淚，老婆綺綺也跟著他一起哭。影片曝光後，粉絲看了也紛紛留言，「父母有這樣的孩子是在天上也會笑，而且他們有夫妻臉耶」、「眼淚不自覺流下」、「傑憲不要灰心，知道你年少時父母不在的遺憾，但你沒有喪志反而更努力，祝福你未來能有幸福美滿家庭，一定要幸福」、「父母在天上一定以你為榮，更要珍惜週遭的人」、「不平凡的人生造就不平凡的人」。