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本季全勤出賽的讀賣巨人強打岡本和真，在近日與巨人完成談約，根據日媒《產經體育》指出，「岡本和真獲得加薪1.2億日圓（約新台幣2600萬），明年薪資將突破5億日圓，來到5.4億日圓（約新台幣1.1億），是巨人隊史第6位突破5億日圓的選手」，並在受訪時首度談到未來想要挑戰大聯盟的想法。岡本和真本季全勤出賽143場，在535個打數中，掃出150安、包括27轟、貢獻83分打點，打擊率為0.280（近6年來新高），整體攻擊指數為0.863，並成功幫助巨人贏得中央聯盟優勝。巨人球團也給予加薪肯定，讓岡本和真的年薪首度突破5億元大關，這也是自松井秀喜、阿部慎之助、杉內俊哉、坂本勇人、菅野智之後，巨人隊史第6位薪資突破5億元的選手，對於獲得巨人加薪，岡本和真說道：「這讓人感覺自己的努力受到了肯定。」除了談到獲得巨人加薪的肯定，岡本和真也談到未來的規劃，並表示，「大聯盟是我從小憧憬的地方，也是我打球的目標，只要打球的人都有這個目標，我也是其中一個。」岡本和真將在2025年球季結束後，獲得海外FA的資格，屆時將與養樂多強打村上宗隆一起挑戰大聯盟。