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韓國總統尹錫悅昨（3）日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，並稱是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅」，所幸稍晚韓國國會投票通過解除戒嚴，尹錫悅也在稍後表示願意遵守國會的投票結果。不過，民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，引發輿論譁然，民眾黨立委黃珊珊表示，國民黨上一次的戒嚴給台灣帶來的傷害太多，我們沒有任何理由步上這條路。黃珊珊深夜臉書發文表示，韓國總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，主張在野黨在政府上任後提出多件官員彈劾案、並且杯葛預算；並指控韓國在野黨如此作法是謀劃內亂的反國家行為。尹錫兌總統表示，為了保護大韓民國的自由，以及維繫韓國的自由民主憲政，因此宣布緊急戒嚴。黃珊珊指出，韓國總統作為是韓國一國內政；但是，民進黨黨團此時竟然發文，指控將民眾黨自第十一屆立法院就任以來的提案與作為是「世界等級的暗黑惡勢力」，並在文中隱含支持我國總統基於國會被世界等級的暗黑勢力操控，因此必須戒嚴。黃珊珊嚴正指出，依我國憲法，戒嚴確實是總統職權；依據戒嚴法，發布戒嚴之後便是軍事接管，並且允許大量侵害人民基本權利的行政措施。我難以想像，執政黨黨團如何能夠公開發文，暗示支持總統在我國沒有軍事衝突、沒有大規模叛亂行為的狀況下，效仿其他國家發布戒嚴。中國國民黨來台灣之後，以戒嚴與動員戡亂時期臨時條款所做的種種侵害人權措施、種種殘害民主自由手段，台灣人民並沒有忘記。而正是因為我們沒有忘記，才對政府權力的擴張應該時時抱持戒心；對政府權力的施展時時予以挑戰、制衡。黃珊珊提到，中華民國台灣的自由民主憲政秩序，是我們共同所珍惜、守護的；執政黨與在野黨在很多事情上意見不一、看法不同，但我們都能自由表達意見、都能公開宣揚主張而不用再擔心被政府監視、追究，正是我們自由民主憲政秩序所保障的。「執政黨立法院黨團竟爾在此時發表這種貼文，若是在黨團授意下發表，我不由得擔心：執政黨黨團到底是如何看待不同意見者！」黃珊珊強調，現下的台灣不能、也不該進入戒嚴狀態。國民黨上一次的戒嚴給台灣帶來的傷害太多，沒有任何理由步上這條路。民進黨立法院黨團必須清楚說明，到底這則貼文是不是民進黨團的主張、是不是民進黨的主張。