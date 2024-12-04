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南韓旋風戒嚴解嚴，震驚全球市場，美國股市昨（3）日漲跌互見，那斯達克、標普500指數再創歷史新高，台積電ADR上漲2.31%，台北股市今（4）日開盤上漲98.62點、來到23126.08點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.02點，來到259.13點。今日開盤量大強勢個股：聯光通、統新、前鼎、宏捷科、金山電；開盤量大弱勢個股：仲琦、明泰、順達、興能高、聯電。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1065元，市場認為，韓國政局動盪影響三星及海力士，台積電及美光有望因轉單受惠；鴻海開盤上漲2元、來到198.5元；聯發科開盤上漲5元、來到1320元。南韓政局一夕動盪，南韓總統尹錫悅週二當地深夜突然宣布緊急戒嚴令，南韓國會昨日凌晨召開全體會議，以190票贊成，通過要求解除戒嚴的決議，最終尹錫悅宣布解除戒嚴。這個舉動驚嚇全球市場，導致美債殖利率短線走低，比特幣也短暫下跌，韓元兌美元承壓，一度創逾兩年低位。南韓旋風式宣布「戒嚴」又「解嚴」，聯準會官員發表談話，聯準會理事庫格勒認為，通膨有進展，就業市場穩健。舊金山聯準銀行總裁戴莉表示，聯準會需對降息時機抱持開放態度。美國股市昨日漲跌互見，那斯達克、標普500指數再創歷史新高，那斯達克指數上漲76.96點或0.4%，收19480.91點，標普500指數上漲2.73點或0.05%，收6049.88點，道瓊指數下跌76.47點或0.17%，收44705.53點，費半指數下跌19.46點或0.38%，收5035.86點。科技五大天王多數走高，Meta上漲3.51%，蘋果上漲1.28%，Alphabet下跌0.087%，微軟上漲0.051%，亞馬遜上漲1.30%。半導體股多數走低，高通下跌0.28%，應用材料下跌0.057%，德儀下跌2.25%，AMD下跌0.056%，輝達上漲1.18%，美光上漲1.31%。台股ADR多數收低，台積電ADR上漲2.31%，日月光ADR下跌1%，聯電ADR下跌1.32%，中華電信ADR下跌0.16%。