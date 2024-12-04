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洛杉磯道奇在今年休賽季，以5年1.82億（約合新台幣59億元）在自由市場上簽下2屆賽揚獎得主Blake Snell，並在今為他舉辦加盟記者會， Snell也在受訪時透露：「大谷翔平對他加盟道奇起到了很大的幫助，因為當自己試圖成為最好的球員時，也想與世界上最好的球員一同奮戰。」Snell先是在記者會上說道，「想要加入道奇的理由很簡單，先看看他們打線中的前3位球員，都是很難應付的打者，很高興能夠跟他們站在同一陣線，因為我知道他們會幫我打下分數，這是一件令人興奮的事。」有關Snell的合約細節，美媒《美聯社》指出，Snell將先獲得5200萬美元的簽約金，道奇將於明年1月25日支付，之後過去每年年薪為2600萬美元，其中每年延期支付的薪資為1320萬美元，此外因為Snell為華盛頓州居民，簽約獎金無需繳納加州所得稅。在記者會上Snell也透露道奇展現滿滿的誠意，並表示，「在交談的過程中我感到十分舒服，道奇認為我是一位有價值的選手，我得到了應有的尊重，我想在洛杉磯創造屬於我的位置，為球隊做出貢獻。」道奇球營運總裁Andrew Friedman對於簽下Snell，也在記者會上開玩笑說：「如果我們沒辦法擊敗他，就只能讓他加入我們」，因為過去Snell交手道奇14場對決中，戰績為2勝、2敗，防禦率僅有2.62，被打擊率更是只有0.173。