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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊在12月3日正式迎來新加盟的先發投手Blake Snell。他以總額1億8200萬美元的5年合約加入球隊，並在道奇球場舉行入團記者會。對於即將和日籍「二刀流」球星大谷翔平並肩作戰，Snell感到非常興奮，他直言和這些出色的打者從對手變隊友，讓自己充滿信心。Snell對即將成為隊友的大谷翔平充滿期待，並表示：「能和成就無數偉業的大谷並肩作戰，是成長的好機會。」此外，他對道奇強大的打線也充滿信心，笑言：「過去他們是我最艱難的對手，但現在他們會為我得分，這讓我感到非常興奮。」Snell特別提到大谷的影響力，稱：「他的存在不僅能助陣，對整個球隊來說也是巨大的激勵。他是一位不可思議的球員，能與這樣的選手同場競技，是所有球員的夢想。」Snell是美職的頂級左投手，曾在2018年（坦帕灣光芒隊）和2023年（聖地牙哥教士隊）兩度榮膺賽揚獎。他的生涯戰績為76勝58敗，過去一季他更締造生涯首場無安打比賽，證明了自己的競爭力。加入道奇前，他在2023年的表現亮眼，20場先發拿下5勝3敗，防禦率為3.12，並展現出在關鍵賽事中的穩定投球能力。簽下Snell後，進一步強化了道奇的先發輪值，而球隊的打線也無疑是他的信心來源。道奇本季以大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman組成了被譽為「MVP連線」的超強陣容。大谷在2023年更創下史上首次「50本壘打＆50次盜壘」的紀錄，以打擊率.310、54支全壘打、130分打點、59次盜壘的成績拿下本壘打王與打點王，並第三度以全票榮膺MVP。Snell的加盟不僅加強了道奇的先發深度，他與大谷翔平的搭檔也為球隊的未來增添了無限可能性。球迷普遍期待斯內爾、大谷及其他投手們能攜手助力道奇朝2024年的世界大賽衛冕之路邁進。