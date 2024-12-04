我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家特濃美式、卡布奇諾；靜岡抹茶、好喝奶茶第二杯10元。（圖／全家提供）

▲全家康康五霜淇淋、老楊蛋黃餅買一送一。（圖／全家提供）

▲全家福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1。（圖／業者提供）

▲7-11行動隨時取咖啡+巧克力組合價。（圖／7-11提供）

▲7-11英式紅茶、青茶寄杯買10送10。（圖／7-11提供）

▲現萃茶全品項第2杯半價，並可加價哆啦A夢周邊商品。（圖／業者提供）

▲星送禮「歡慶星送禮週年慶」！經典飲品雙杯組相當於「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克官網）

本週五將迎大雪節氣，且加上冷氣團南下降溫，出門上班前先來杯暖呼呼的咖啡提神，全家今（4）日起特濃美式、熱卡布奇諾、抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶第二杯10元，週五（6日）有一日限定的單品咖啡買6送6；7-11則迎接週六（7日）一日限定品茶趣優惠，紅茶／四季春買10送10。◾特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）◾霜淇淋第2支10元，6.1折（原價49元、特價30元）◾蜂蜜柚子雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾Marosh葡萄汽水軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）◾芬達橘子汽水買1送1，5折（原價35元、特價17元）◾老楊鹹蛋黃餅買1送1，5折（原價38元、特價19元）◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)◾濃萃美式4杯＋巧克力2個210元，7折◾濃萃拿鐵4杯＋巧克力2個235元，7折◾大杯精品美式4杯＋巧克力2個350元，7折◾大杯精品拿鐵4杯＋巧克力2個370元，6.9折◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折（原價35元、特價17元）◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）◾珍珠焙火奶茶4杯210元，7折（原價75元、特價53元）◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）◾冰淇淋紅茶4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）即起至12月12日前，星禮程會員使用星送禮（APP），購買指定經典雙杯組買一送一（二杯需一次領取），單一星禮程帳號贈送每組活動品數量上限為5組（不限送禮物或送自己）。商品兌換期限至12月25日，現在提早囤貨，可以一路喝到聖誕節。活動指定組合：◾大杯美式咖啡雙杯組，限定優惠110元 （原價220元）◾大杯那堤雙杯組，限定優惠135元 （原價270元）◾大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，限定優惠140元 （原價280元）◾大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤+大杯太妃核果風味那堤，限定優惠170元 （原價330元）