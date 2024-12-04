本週五將迎大雪節氣，且加上冷氣團南下降溫，出門上班前先來杯暖呼呼的咖啡提神，全家今（4）日起特濃美式、熱卡布奇諾、抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶第二杯10元，週五（6日）有一日限定的單品咖啡買6送6；7-11則迎接週六（7日）一日限定品茶趣優惠，紅茶／四季春買10送10。
🟡全家便利商店
📍門市｜12月4日至12月8日
◾特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜12月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜12月6日至12月8日
◾霜淇淋第2支10元，6.1折（原價49元、特價30元）
◾蜂蜜柚子雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾Marosh葡萄汽水軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾芬達橘子汽水買1送1，5折（原價35元、特價17元）
◾老楊鹹蛋黃餅買1送1，5折（原價38元、特價19元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月2日至12月7日
◾濃萃美式4杯＋巧克力2個210元，7折
◾濃萃拿鐵4杯＋巧克力2個235元，7折
◾大杯精品美式4杯＋巧克力2個350元，7折
◾大杯精品拿鐵4杯＋巧克力2個370元，6.9折
📍APP｜12月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折（原價35元、特價17元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火奶茶4杯210元，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰淇淋紅茶4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）
📍門市｜11月27日至12月10日
CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
🟡星巴克
即起至12月12日前，星禮程會員使用星送禮（APP），購買指定經典雙杯組買一送一（二杯需一次領取），單一星禮程帳號贈送每組活動品數量上限為5組（不限送禮物或送自己）。商品兌換期限至12月25日，現在提早囤貨，可以一路喝到聖誕節。
活動指定組合：
◾大杯美式咖啡雙杯組，限定優惠110元 （原價220元）
◾大杯那堤雙杯組，限定優惠135元 （原價270元）
◾大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，限定優惠140元 （原價280元）
◾大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤+大杯太妃核果風味那堤，限定優惠170元 （原價330元）
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📍門市｜12月4日至12月8日
◾特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
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◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰淇淋紅茶4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）
📍門市｜11月27日至12月10日
CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
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即起至12月12日前，星禮程會員使用星送禮（APP），購買指定經典雙杯組買一送一（二杯需一次領取），單一星禮程帳號贈送每組活動品數量上限為5組（不限送禮物或送自己）。商品兌換期限至12月25日，現在提早囤貨，可以一路喝到聖誕節。
活動指定組合：
◾大杯美式咖啡雙杯組，限定優惠110元 （原價220元）
◾大杯那堤雙杯組，限定優惠135元 （原價270元）
◾大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，限定優惠140元 （原價280元）
◾大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤+大杯太妃核果風味那堤，限定優惠170元 （原價330元）