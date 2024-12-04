我是廣告 請繼續往下閱讀

大巨蛋下水道的夥伴們準備好了沒？天王周杰倫（周董）台北大巨蛋演唱會明（5）起一連4天登場，15萬門票瞬間秒殺，沒搶到票的歌迷發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，1.6萬人喊參加。而向來寵粉的周董也在IG親獻「大巨蛋下水道」觀眾限定曲，吸引19萬人朝聖。◾時間：12月5日（四）PM 7:3012月6日（五）PM 7:3012月7日（六）PM 6:0012月8日（日）PM 6:00◾地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）◾票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880周杰倫演唱會15萬張門票一開賣就秒殺，還掀起黃牛票之亂。沒搶到票的歌迷發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，截至目前為止已經有多達1.6萬人響應參加、6.8萬人表態有興趣。向來寵粉的周董日前也在IG親獻「大巨蛋下水道」觀眾限定曲，他親自將貼文曝光至今已吸引19萬人按讚朝聖，高爾宣也跑來留言「我要唱飄移」，狂吸一票歌迷跪求兩人合體演唱，有歌迷感動哭留言「最喜歡暗號，因為我經歷過，謝謝周董幫我表達出來，好感謝」。也有歌迷開玩笑說「下水道已經滿了，現在換通風管了啦！你update太慢了」、「哥會來下水道點歌吧」、「真的不想走在巨蛋地下道」、「哥可以來下水道跟我們打個招呼嗎？」