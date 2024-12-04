青柳晃洋正式啟動入札制度！現年30歲的阪神虎右投青柳晃洋，因為出手姿勢接近低肩側投，而被封為「虎之潛水艇」，過去曾拿下中央聯盟防禦率王、勝投王等獎項。在日前青柳晃洋宣布將在新賽季挑戰旅美後，阪神球團今（4）日正式宣佈，青柳晃洋將會透過入札制度挑戰大聯盟，並進入為期45天的協商期。
正式啟動入札制度 青柳感謝阪神放行
青柳晃洋在2015年選秀會中，被阪神以第5指名入團，在2021、2022年連續2年拿下13勝，且都成為奪下防禦率王、勝投王的「雙冠王」。不過，在近2年出賽場次下滑，本季僅先發12場，拿到2勝3敗、防禦率3.69。
根據日本媒體《體育日本》報導指出，阪神球團已在今（4）日正式向大聯盟球團提出入札的申請，對此，青柳晃洋表示：「一想到即將進入，就有了實感，再次謝謝願意幫助我圓夢的球隊，雖然不知道結果如何，但可以完成挑戰大聯盟這件事，我會好好努力，希望能譜出一個好的故事。」
並向球迷們喊話：「不管如何，希望大家多多關注。」在正式啟動入札申請後，將會有45天的協商期，球員和大聯盟球隊間可以進行對話。
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青柳晃洋在2015年選秀會中，被阪神以第5指名入團，在2021、2022年連續2年拿下13勝，且都成為奪下防禦率王、勝投王的「雙冠王」。不過，在近2年出賽場次下滑，本季僅先發12場，拿到2勝3敗、防禦率3.69。
根據日本媒體《體育日本》報導指出，阪神球團已在今（4）日正式向大聯盟球團提出入札的申請，對此，青柳晃洋表示：「一想到即將進入，就有了實感，再次謝謝願意幫助我圓夢的球隊，雖然不知道結果如何，但可以完成挑戰大聯盟這件事，我會好好努力，希望能譜出一個好的故事。」
並向球迷們喊話：「不管如何，希望大家多多關注。」在正式啟動入札申請後，將會有45天的協商期，球員和大聯盟球隊間可以進行對話。