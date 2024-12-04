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青柳晃洋正式啟動入札制度！現年30歲的阪神虎右投青柳晃洋，因為出手姿勢接近低肩側投，而被封為「虎之潛水艇」，過去曾拿下中央聯盟防禦率王、勝投王等獎項。不過，在近2年出賽場次下滑，本季僅先發12場，拿到2勝3敗、防禦率3.69。根據日本媒體《體育日本》報導指出，阪神球團已在今（4）日正式向大聯盟球團提出入札的申請，對此，青柳晃洋表示：「並向球迷們喊話：「不管如何，希望大家多多關注。」