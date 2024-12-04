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▲麥若愚說當年謝賢真的為了甄珍，跑到台灣與劉家昌在飯店談判，此事還登上當時八卦媒體版面。（圖／新聞挖挖哇YouTube）

▲甄珍（左）當年貌美如花，前夫是謝霆鋒的爸爸謝賢（右）。（圖／翻攝自微博）

▲劉家昌（左圖）與甄珍、章立衡母子（右圖）後來也鬧翻了，雙方因為爭產問題撕破臉。（圖／劉家昌微博、章立衡臉書）

「流行音樂教父」劉家昌昨（3）日傳出癌逝死訊，享壽81歲，震驚眾人。而他生前和前妻甄珍的一段婚姻最為人所知，甄珍在嫁給劉家昌前，還和香港資深男星謝賢結婚過；當時劉家昌邀請甄珍拍電影《日落北京城》，被謝賢認為圖謀不軌，47年前還特地飛來台灣找劉家昌「談判」，怒批劉家昌就是在搶他老婆；果然最後甄珍也與謝賢離婚，並火速改嫁劉家昌。劉家昌晚年和前妻甄珍、小兒子章立衡（劉子千）因爭產問題鬧翻，但其實兩人過去曾有過甜蜜感情，甄珍更是為了劉家昌和謝賢離婚，回到台灣生活。資深媒體人麥若愚在節目《新聞挖挖哇》爆料，1977年上映的電影《日落北京城》，是劉家昌找甄珍拍的，當時謝賢不滿劉家昌跟甄珍交好，還特地飛來台灣找劉家昌談判。謝賢一直認為劉家昌不懷好意，曾質問他：「你為什麼要找我老婆演《日落北京城》？你就是在追她嘛」，謝賢指控劉家昌根本是想搶他老婆，但劉家昌當時矢口否認，為了避嫌還邀謝賢一同來拍電影，被謝賢拒絕。之後甄珍也強調自己想演這部電影並非為了劉家昌，不過在這場談判後，甄珍就與謝賢分居了，甚至在與謝賢的離婚手續未完成前，於1978年就宣佈要與劉家昌結婚。當時劉家昌為了證明自己的真心，還曾公開宣示過3點，「第一、今後絕不再談戀愛；第二、絕不會做傷害甄珍的事；第三、我要和甄珍白頭到老。」謝賢看到兩人如此決絕，也大器的說，只要甄珍幸福，他願意在離婚協議書上簽字。可最後甄珍在與劉家昌生下劉子千後，兩人就於1987年低調離婚了。現在劉家昌傳出病逝消息，甄珍暫未出面回應，章立衡（劉子千）今日則表示自己看新聞才知情。不過劉家昌微博在昨晚就發布聲明證實他的死訊。該篇聲明文署名為「劉家昌老師家屬」，內文表示劉家昌確實已經在12月2日因癌症辭世，「老師的一生充滿了音樂與愛，他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。」聲明透露，在劉家昌最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，他走的平靜且安詳，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，盼大家能體諒與理解，也感謝粉絲一路以來的愛護與支持，「劉老師的音樂與精神將永遠留存在每個人的心中，帶來溫暖與感動。」