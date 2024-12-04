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在韓國解除戒嚴之下，韓元兌美元重貶逾2%之後，一度回升在1405，目前在1413附近震盪，不過，人民幣、日圓兌美元偏弱，日圓急升後，一度回貶到150價位，目前在149.8附近，新台幣兌美元今（4）日早盤則先貶後升，並升破32.5元，來到32.485元，升值5.1分。由於美國將於週五公布11月非農就業數據，將為經濟走勢、美元前景及利率調整時間表提供指引，美元指數目前在106.46附近盤整。至於亞洲主要貨幣韓元在韓國總統尹錫悅昨晚突緊急宣布戒嚴令，一度重挫逾2%，下探1443.4兌1美元，但隨後在韓國國會以190票否決通過解除戒嚴，韓元兌美元也急速回升，一度回升至1405.75，目前在1413.81附近震盪整理。在韓國宣布戒嚴時，日圓在避險推升下，一度升破149，來到148.647附近，隨著韓國解嚴、韓元回穩，日圓也回貶，早盤一度貶破150價位，目前在149.8附近盤整，而人民幣兌美元中間價今日升值來到7.1934，只是離岸人民幣兌美元仍偏弱，早盤又貶破7.3，目前在7.2938附近盤整。新台幣兌美元今日早盤也開貶，以32.54元、貶值0.4分開出，一度下探32.57元，貶值3.4分，但在台股走揚之下，新台幣止貶回升，並升破32.5元，一度來到32.485元，升值5.1分，目前在32.518元盤整。