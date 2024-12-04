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上週從民進黨立委身分接任勞動部長，洪申翰今（4）日首次以轉換身分出席立法院衛生環境委員會，報告勞動部勞發署北分署事件及如何完善申訴。他受訪表示，重啟調查正在進行中，預計會在下週對外公布。對於接任這段時間調查報告進度，洪申翰說明，重啟調查正在進行中，也陸續增加各階層的員工反彈，預計會在下週對外公布。他也強調，重啟調查小組成員跟第一次成員有所不同，「調查小組的召集人就是我，所以我會對這份報告負責」，也增加訪問各層級北分署員工，希望能夠讓自願者來做表達、提供資訊，希望能夠讓整個調查過程的完整性，所以還是會多花一點時間。至於部長信箱、電話一週後的反映，他雖然不能公布來自哪些來源，但也透露，許多內部基層同仁不管是傳訊息到他的電話，或是傳到信箱都有收到許多內容，如果是跟北分署相關案件，都有轉呈給調查小組作為參考；至於比較廣泛的建議跟提醒，則有轉給相關機制，強調這些提醒都會看得到，絕對沒有吃案。至於目前懸缺的兩個政務次長是否有相關人選？洪申翰表示，現在相關的人選都在跟行政院在討論，只要一有結果就會對外說明，「我自己也很希望能夠盡快找到人選」，因為現在確實勞動部的業務壓力蠻大的。而近期在野黨也頻頻攻擊勞動部就業安定基金淪為「小金庫」問題，他表示，經查發現確實有不合理狀況，目前已指示同仁確認是個案還是機制問題，如果是機制問題，那麼就會邀請外部專家給建議，提出強化方案。他也直言，並非所有媒體所指出案件都有問題，但如果有不法施政，就會送政風、檢調，「我們也絕對不會迴避，然後也絕對不會護短。」