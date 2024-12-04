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台中市打造自行車友善城市，推動自行車道斷點串連工程，觀旅局積極爭取經費1200萬元，建置於旱溪西路的自行車道新路段670公尺已經順利完工，此次完工路段從金母橋延伸至新光橋，為當地居民和自行車愛好者提供更便利、更安全的騎行環境。觀旅局指出，旱溪右岸自行車道於台中市太平區境內，北起金母橋，南至新光橋的路段由於與市區道路共構，單車族騎乘時常受到汽、機車輛相互干擾，為此市府爭取經費著手進行改善，利用河岸堤頂建置自行車專用道，不僅優化了周邊交通，更進一步串聯起台中市的自行車道網絡，讓民眾無論是通勤、運動，還是親子休閒活動，都有更好的選擇。自行車道沿途風景優美，能欣賞旱溪水岸風光，市府更鼓勵市民多利用這條自行車道，享受健康騎行的樂趣。觀旅局長陳美秀表示，旱溪西路自行車道的持續推動，不僅能沿途欣賞水岸風光及串聯周邊觀光遊憩景點，亦能減少碳排放，為市民創造一個更宜居、更永續的生活環境。另外，也提醒民眾在騎乘自行車時，務必遵行指標行駛，注意自身安全，並愛護公共設施，共同維護舒適的騎乘環境。未來，觀旅局將持續擴展自行車路網，積極改善自行車通行空間，以建構更友善之自行車騎乘環境。