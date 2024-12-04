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洛杉磯道奇近幾年在自由市場上大灑銀彈，去年先是以7年10億美元（約合320億新台幣）簽下大谷翔平，今年休賽季又網羅2屆賽揚強投Blake Snell，以及續留陣中金手套工具人Tommy Edman，目前陣中已經有多達7名球員在合約中延遲支付薪資，總額已經達到10億美元（約合320億新台幣）。有關Snell的合約細節，美媒《美聯社》指出，Snell將先獲得5200萬美元的簽約金，道奇將於明年1月25日支付，之後過去每年年薪為2600萬美元，其中每年延期支付的薪資為1320萬美元（約合4.2億新台幣），此外因為Snell為華盛頓州居民，簽約獎金無需繳納加州所得稅。至於金手套獎工具人Edman，在5年7400萬美元（約合24億新台幣）的合約中，有1700萬美元為簽約金，其中2500萬美元（約合8.1億新台幣）為延遲支付條款，最晚要在2044年7月1日前付清。道奇近幾年補強可說是無極限，且在去年與大谷翔平交涉時，就承諾未來會持續打造冠軍陣容追求冠軍，並在與大谷翔平7年10億美元的合約中，有多達6.8億美元（約合220億新台幣）為延遲付款，將在2033年至2043年還清。除了大谷翔平外，陣中兩位MVP打者Mookie Betts與Freddie Freeman的合約中，也都包含延遲付款條例，Betts的12年3.65億美元（約合118億新台幣）的合約，有1.15億美元（約合37億新台幣）為延遲支付，Freeman的6年1.62億美元（約合52億新台幣）的合約中，有5700萬美元（約合18億新台幣）為延遲支付。此外主戰捕手Will Smith 10年1.4億美元（約合45億新台幣）的合約中，也有5000萬美元（約合16億新台幣）為延遲支付，去年休賽季以1年2350萬美元簽下的Teoscar Hernandez，當中有850萬美元為延遲支付。球員合約中的延遲條款，道奇可說是使用的如火純青，不僅讓他們能將薪資壓在豪華稅門檻下，也讓資金鏈保持充裕，以便在自由市場簽下更多球員，《紐約郵報》在報導中表示，「雖然這樣看起來不公平，但到2026年勞資協議到期前，合約的延遲付款將會成為MLB的一部分。」