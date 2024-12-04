我是廣告 請繼續往下閱讀

台中有老師與學生發生衝突，因此報警提告，有小六生在校園中遭警方「抓走」，事件引發熱議，如今傳出台南教保員為了管教幼童，竟找來法警友人拍攝「指名道姓」的恐嚇影片，播放給男童觀看，導致他有陰影而轉學，該教保員也因此遭舉報，由相關單位進行調查。台南市教育局指出，經查認定教保員做法不當，處以教保員接受3小時正向管教知能研習，並繳交心得報告。去年1月間，該名男童就讀南市某小學附設幼兒園，由於性格活潑好動，教保員屢次勸阻他不要在校園內奔跑，以免受傷，因為勸阻效果不大，教保員竟找來在人在高等法院當法警的友人「當臨演」，穿著法警制服錄影片，並說道「ＸＸＸ小朋友，如果你不想待在教室，就來警察局，我每天都會問老師你有沒有乖，聽到沒有」，影片內容也對其他小朋友播放，也讓幼童們被嚇到。據了解，事後台南市教育局接獲舉報後展開調查，對此，台南市教育局指出，去年3月某學校自主通報的事件，經調查並召開認定委員會，認定該教保員之做法並不適當，因此處以該教保員接受3小時正向管教知能研習，並繳交心得報告。教育局重申正向管教的立場，目前該幼生已就讀國小一年級，學習狀況並無異狀，後續會請學校關心其身心狀況。